Miguel Albuquerque destaca importância da Socicorreia no mercado imobiliário da Região

O presidente do Governo Regional enalteceu esta tarde, o trabalho do empresário madeirense Custódio Correia, no decorrer da inauguração de mais um edifício Século XXI, situado no Caminho da Fé, no Funchal, feito sob a chancela da Socicorreia,.

Miguel Albuquerque destacou não só a “simpatia e humildade” do empresário e amigo de longa data, como também a “capacidade de trabalho única” de uma empresa que tem marcado a qualidade do imobiliário regional e tem sabido aproveitar as oportunidades lá fora, estando presente no mercado nacional, nos Açores e “noutras paragens”.

Por isso, mantém uma “imagem de prestígio” juntos das comunidades madeirenses pela “qualidade inequívoca” dos empreendimentos, e pela sua “credibilidade e integridade enquanto empresário”, ferramentas necessárias para ter sucesso.

O governante referiu ainda que esta empresa continua a ter projectos importantes para a Madeira e para a cidade do Funchal, garantindo “todas as condições para a continuação no mercado do imobiliário, acompanhando o desenvolvimento e o crescimento económico a que temos assistido nos últimos seis anos”.

Frisou a importância de a Madeira “assegurar capacidade de resposta para os residentes estrangeiros que têm grande importância para a economia regional”, prometendo tudo fazer, do ponto de vista fiscal, para que as empresas madeirenses “continuem a investir, a criar postos de trabalho e a assegurar o desenvolvimento integral da nossa terra”..