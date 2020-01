Miguel Albuquerque apresenta livro ‘Madeira + Saúde - Nas linhas do Tempo’

O presidente do Governo Regional presidirá, amanhã, 8 de Janeiro, pelas 15 horas, no salão nobre do Governo Regional, à cerimónia de apresentação do Livro ‘Madeira + Saúde - Nas Linhas do Tempo’.

Trata-se de uma resenha histórica dos momentos mais importantes dos 600 anos da história da Saúde na Madeira, coordenada pela Arteleia, produtora de conteúdos literários.

Segundo nota da Presidência do GR, este livro conta com a colaboração de 35 profissionais da área da saúde, entre médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, no activo e outros que estiveram relacionados com a criação e implementação de alguns serviços clínicos no SESARAM.