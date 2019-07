Miguel Albuquerque agradeceu aos madeirenses “por tudo o que fizeram pela Região”

Logo depois de - ao lado do Representante da República, Irineu Barreto, do presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, e do Bispo do Funchal, D.Nuno Brás - entregar as Insígnias Honoríficas Madeirenses a 16 personalidades e duas instituições da Região, o presidente do Governo Regional discursou no Fórum Machico, esta segunda-feira, para comemorar o Dia da Região e das Comunidades Madeirenses.

Miguel Albuquerque lembrou que o 1 de Julho celebra “a maior conquista” da Madeira e do Porto Santo. O presidente do Governo Regional ainda se recorda da “terra de pobreza” que era a Região antes do processo autonómico: “Sem escolas, sem professores, sem estradas, onde se morria porque não havia médicos, serviço de Saúde. De onde as famílias partiam (...) sem uma réstia de esperança”, porque da Madeira não se esperava um futuro risonho. “Foi uma realidade sentida por gerações e gerações”, reforçou.

Mas a Autonomia acabou por ser conquistada e para Miguel Albuquerque “é extraordinário constatar o que a nossa ilha conseguiu em tão pouco tempo”. A área social foi desenvolvida, assim como a da saúde, a cultural, a política, entre outras. Foi também por isso que o presidente do Governo Regional quis elogiar não só as personalidades agraciadas com Insígnias Honoríficas Madeirenses esta segunda-feira, mas o povo que governa: “Importa que nós madeirenses continuemos a saber reconhecer o mérito. Obrigado a todos os madeirenses por tudo aquilo que fizeram na nossa Região”, concluiu o presidente do Governo Regional.