Mercado Quinhentista com apoio reforçado

A 14.ª edição do Mercado Quinhentista, terá mais apoio do Município de Machico, através de um protocolo de colaboração assinado com a ‘MQ - Mercado Quinhentista: Associação de Recriação Histórica de Machico’.

Além do apoio financeiro de 25 mil euros, a autarquia fornecerá apoio logístico ao nível da organização, da segurança e da assistência dos Bombeiros Municipais a um evento que é já “um dos grandes cartazes culturais de Machico e da Madeira”, salienta a Câmara Municipal.

Nesta edição que assinala as comemorações dos 600 anos do povoamento da Madeira, marcada para o primeiro fim-de-semana de Junho, entre os dias 7 e 9, a temática ‘O Desembarque’ pretende assinalar o carácter pioneiro que Machico assumiu no povoamento da Madeira e na própria História da Expansão Portuguesa.