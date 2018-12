Mercado de Usados reúne cerca de 200 viaturas no Tecnopolo

Decorreu, há pouco, nas instalações da ACIF (Associação do Comércio e Indústria do Funchal), a conferência de imprensa de apresentação da 2.ª edição do Mercado de Usados que se realiza no Madeira Tecnopolo entre os dias 5 e 9 de Dezembro.

Evento conta com a participação de 9 concessionários automóveis e multimarcas que colocarão a venda mais de 200 veículos usados. Todos os participantes são empresas certificadas pelas ACIF.

A inauguração do espaço está marcado para a próxima quarta-feira, 5 de Dezembro, pelas 18 horas, e conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.