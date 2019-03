Menos passageiros mas mais mercadorias nos portos da RAM

Os dados apurados pela Direcção Regional de estatística da Madeira (DREM), no domínio dos transportes marítimos, apontam 293 navios de cruzeiro entrados nos portos da R. A. Madeira em 2018 (os mesmos que em 2017).

Em relação aos passageiros em trânsito neste tipo de navios observou-se um ligeiro decréscimo (-0,1%). Em 2018, o Porto do Funchal recebeu 533 273 passageiros em trânsito, a larga maioria (89,2%) dos quais europeus.

As nacionalidades predominantes foram a alemã (37,5% do total, -3,0% que em 2017), a britânica (36,3% do total, sendo a variação anual de -1,8%) e a italiana (quota de 4,0%, +21,1% que no ano precedente). Note-se ainda que o número de norte-americanos que passou pelo Porto do Funchal em 2018 aumentou 1,2% em termos homólogos, totalizando 29 093 passageiros desta nacionalidade (5,5% do total).

No que respeita às linhas a operar nos portos da Região (Madeira-Porto Santo e Madeira-Portimão-Canárias), o número de passageiros transportados em 2018 foi de 686,5 mil.

A variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM em 2018 foi globalmente positiva em comparação com o ano anterior (+1,0%), tendo-se movimentado no referido ano 1,2 milhões de toneladas. Para aquela variação contribuiu o aumento observado no descarregamento (+1,9%) de mercadorias, que mais que compensou o decréscimo no carregamento (-4,4%).

Em 2018, registou-se a entrada de 1 963 embarcações de recreio nas marinas da Região, representando um decréscimo de 9,9% em comparação com o período homólogo. Nestas embarcações contabilizaram-se 6 394 tripulantes e passageiros, menos 1 291 que em 2017.