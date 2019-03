Meliá Madeira Mare celebra esta quarta-feira 10.º aniversário

Amanhã, dia 27 de Março, pelas 19 horas, realizam-se as comemorações do 10.º Aniversário da unidade hoteleira Meliá Madeira Mare Resort Hotel & Spa.

Na ocasião, será inaugurada uma exposição fotográfica alusiva aos dez anos da unidade hoteleira na Região.

A efeméride contará com a presença do Presidente do Conselho de Administração da Hoti Hotéis, Manuel Proença, assim como de agentes de viagens, entidades públicas e privadas, e fornecedores.

Além disso, conta ainda com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.