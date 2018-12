Mega presépio do Curral das Freiras abre dia 15 de Dezembro

A Associação Refúgio da Freira, responsável pela elaboração do grande presépio patente na freguesia do Curral das Freiras, a cada Natal, adiantou na sua página de Facebook que este tradicional chamariz abre ao público no dia 15 de Dezembro (sábado) e ficará patente até 20 de Janeiro.

Edificado no parque de estacionamento do centro da freguesia, este mega presépio é um dos pontos de atracção daquela localidade, na quadra natalícia madeirense.