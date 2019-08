Medidas da CMF na área da mobilidade foram distinguidas pela Comissão Europeia

A plataforma Interreg Europe, que gere o Fundo Comunitário para o Desenvolvimento Regional, da Comissão Europeia, elegeu as medidas da Câmara Municipal do Funchal (CMF), nomeadamente, as passadeiras sensorizadas na Estrada Monumental/Avenida do Infante e o projecto ‘Kiss & Ride’ como boas práticas europeias de mobilidade.

A informação chegou à autarquia durante este mês de Agosto e já consta no site oficial da Interreg Europe, passando a estar disponível para implementação por qualquer cidade europeia.

Bruno Martins, Vereador que tem o pelouro da Mobilidade Urbana no Funchal, enaltece “este reconhecimento internacional ao trabalho altamente meritório, e muitas vezes inovador, que o Funchal tem sido capaz de fazer em termos de mobilidade e acessibilidade no concelho”.

De acordo com a CMF, as passadeiras inteligentes estão em funcionamento desde meados deste ano, “numa solução que veio aliar a segurança pedonal e rodoviária à eficiência energética”, refere Bruno Martins, salientando que se trata de um sistema de “retroiluminação inteligente nas passadeiras, através de sensorização e sinalização dinâmica, ambas verticais e horizontais, que reage à proximidade dos peões, ou seja, sempre que se detecte um pedestre que pretenda atravessar, a luz no pavimento e a iluminação superior são ativadas automaticamente, aumentando a visibilidade para peões e condutores”.

Para além das passadeiras inteligentes, foram ainda distinguidos como práticas de excelência a nível europeu os corredores ‘Kiss & Ride’, implementados pela Autarquia junto das escolas do concelho, em 2015. “O objetivo é facilitar a entrada e saída de passageiros junto às escolas, garantindo a segurança dos alunos e dos restantes condutores, e melhorando ainda a fluidez do tráfego automóvel”, destacou o vereador, realçando “dois bons exemplos da forma como a Câmara Municipal do Funchal tem dado seguimento à sua estratégia em termos de Mobilidade Urbana, procurando soluções de futuro e um espaço público com características mais atrativas, acessíveis, inclusivas e seguras”.

Actualmente, estes corredores vigoram em 7 escolas no Funchal: Colégio de Santa Teresinha, Escola da Ajuda, Escola Ângelo Augusto da Silva, Colégio Infante D. Henrique, Colégio do Marítimo, Escola Bartolomeu Perestrelo e Escola dos Salesianos.

Recorde-se que, no passado mês de Junho, o Funchal já havia sido distinguido pela ELTIS (Plataforma Europeia em Planos de Ação em Mobilidade Urbana Sustentável), entidade integradora da Direcção-Geral da Mobilidade e dos Transportes (DG MOVE), também da Comissão Europeia, como uma das cidades dignas de exemplo no que concerne à implementação de boas soluções de mobilidade. Algumas das medidas do Município foram, inclusive, incluídas num guia europeu de boas práticas, apresentado este ano pela ELTIS.