Medicina Nuclear classificada pelo Governo como ‘especialidade especialmente carenciada’ no SESARAM

O Governo Regional, através de despacho conjunto do vice-presidente do Governo, Pedro Calado, e do secretário da Saúde, Pedro Ramos, identificou a especialidade de Medicina Nuclear do SESARAM com sendo “especialmente carenciada’.

Esta classificação, permite ao SESARAM criar incentivos aos médicos que aceitem vir a prestar serviços naquela área, independentemente do vínculo à empresa.

O SESARAM tem, neste momento, um médico nuclearista nos seus quadros. Trata-se de Rafael Macedo, que se encontra dispensado de funções e contra qual decorre um processo interno, tendo em vista o seu despedimento.

O processo nasceu na sequência de afirmações do médico à TVI, na Assembleia Legislativa da Madeira e nas redes sociais, a propósito do funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM. As declarações na ALM foram produzidas no âmbito da comissão de inquérito requerida pelo PSD, após a exibição do trabalho da TVI sobre o assunto.

A classificação tem data de 17 de Maio e produz efeitos a partir de 1 de Junho.