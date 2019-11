Médica de Malta em visita técnica na Madeira

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, recebeu hoje Tanya Mellilo, uma médica de saúde pública, especialista do Departamento de Saúde Pública do Ministério da Saúde de Malta, no âmbito do “Senior exchange initiative” do ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). A médica de saúde pública em Malta fez questão de agradecer ao governante madeirense todo o apoio técnico que recebeu aquando da sua visita à Madeira, no decorrer da sua participação em várias actividades relacionadas com a Vigilância Integrada de Doenças Transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.

Tanya Mellilo, acompanhada pelo pessoal técnico do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, sob a coordenação da vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, participou em várias actividades relacionadas com esta área.

Esta é uma iniciativa que oferece uma oportunidade para o intercâmbio de especialistas na área da epidemiologia e saúde pública dos Estados-Membros. Este formato de treino é baseado em visitas de intercâmbio e visa proporcionar oportunidades de aprendizagem bilaterais.