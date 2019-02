Medalha de ouro atribuída à Madeira Wine Company, no Japão

O Blandy’s Bual 5 Anos’ foi distinguido com medalha de ouro no conceituado concurso japonês ‘Sakura Japan Women´s Wine Awards 2019’.

“É com grande entusiasmo e orgulho que recebemos esta manhã a notícia de que o ‘Blandy’s Bual 5 Anos’ foi distinguido com medalha de ouro no conceituado concurso japonês ‘Sakura Japan Women´s Wine Awards 2019’. Por tudo o que representa e que o torna distintivo dos demais é, sem dúvida, um magnífico prémio. magnífico porque veio do Oriente; magnífico porque foi atribuído por um júri de 540 mulheres; magnífico porque foi eleito entre 4.326 vinhos a concurso; magnífico porque se trata de um vinho de apenas 5 anos e normalmente estes prémios são atribuídos a vinhos mais velhos senão mesmo a vintages; magnífico porque é uma distinção num dos mercados mais exigentes do mundo”, diz a Madeira Wine Company através de uma nota de imprensa.

Refira-se que a Sakura Awards vai já na sua 6.ª edição e desfruta de enorme prestígio no mercado japonê, bem como actua como um real ‘opinion make’r, com grande influência no mercado de vinhos japonês, com a natural repercussão ao nível das vendas.

“Partilhamos esta distinção com todos os portugueses e com os madeirenses em particular”, concluiu,