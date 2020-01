Máxima de 21ºC em dia sem chuva e de poucas nuvens no Funchal

A chuva deixou as previsões nesta quarta-feira, mantendo-se os períodos de céu muito nublado no arquipélago. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, um pouco mais intenso do que no Funchal, onde será inferior a 15 km/h, e o dia com poucas nuvens. A temperatura máxima será de 21ºC, a mínima de 14ºC.

Quanto às restantes localidades, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para 18ºC de máxima no Porto Santo, com mínima de 14ºC. Em Câmara de Lobos os valores vão oscilar entre os 16ºC e os 21ºC; no Lugar de Baixo entre os 15ºC e os 20ºC. No caniçal conte com temperaturas até 18ªC, a mínima será de 15ºC, a mesma em Machico, que vai subir aos 19ºC. Santa Cruz também apresenta 19ºC de máxima, com 16ºC de temperatura mínima.

No Porto Moniz a mínima é igualmente de 16ºC, a máxima de 20ºC.

Nos valores mais baixos estão a Ponta do Pargo, com 14ºC-18ºC e Santana, com 14ºC-17ºC. Mas mais fresco está São Vicente, que apesar de subir aos 19ºC na parte mais quente do dia, vai descer aos 11ºC também.

No mar a temperatura desceu, está agora entre os 19/20ºC. Na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros a partir da tarde, e a Sul com ondas de Sudoeste com 1 metro, aumentando gradualmente para 1 a 1,5 metros também no mesmo período.