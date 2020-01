Marítimo, Nacional e União queriam empresa conjunta há 22 anos

Gerir e distribuir os dinheiros que o Governo Regional reservava para o futebol. Era este o propósito de uma empresa gestora proposta por Marítimo, Nacional e União, através dos respectivos presidentes Carlos Pereira, Rui Alves e Jaime Ramos. Esta foi uma das notícias em destaque no DIÁRIO de 8 de Janeiro de 1998. Faz hoje 22 anos.

A reunião entre os presidentes dos três clubes servia para ultimar a proposta a apresentar ao então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim. Marítimo, Nacional e União defendiam, então, a criação de uma empresa com o objectivo de libertar o executivo madeirense da responsabilidade de administrar as verbas destinadas ao futebol profissional.