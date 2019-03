Maratona de Design ‘Madeira Service Jam 2019’ decorre amanhã e sábado na UMa

A Universidade da Madeira (UMa) recebe amanhã e sábado, dias 29 de 30 de Março, a maratona de design denominada ‘Madeira Service Jam 2019’, que envolve centenas de cidades em todo o mundo.

O evento insere-se no Global Service Jam e vai decorrer no Edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, entre as 15h e as 21h de amanhã e das 10h às 19h de sábado.

Pessoas de diferentes idades, culturas e profissões são chamadas a partilhar as suas capacidades, ideias e criatividade. O objectivo é colaborar para projectar serviços como soluções reais para problemas reais, em menos de 48 horas

A organização é do Departamento de Arte e Design da UMa em parceria com o Paco Design Collaborative.