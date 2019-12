Manto branco cobre montanhas da Madeira

Confirmou-se a previsão de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, com a temperatura a cair para valores negativos na zona do Areeiro. O manto branco cobre grande parte das montanhas e serras da Madeira, mesmo abaixo da cota dos 1000 metros. A partir da Ribeira das Cales já há vestígios de neve.

A estrada até ao Poiso mantinha-se aberta (às 10:20), embora sujeita a cuidados redobrados.

Esta manhã a temperatura mínima no Pico do Areeiro foi de -2,1 ºC (09:20), sendo também negativa no Chão do Areeiro (-0,3 ºC).