Major-General Perestrelo afastado do Comando Operacional da Madeira

O porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas, comandante Santos Serafim, acaba de revelar ao DIÁRIO que o Comandante Operacional da Madeira (COM), major-general Carlos Perestrelo, vai ser substituído no cargo que desempenhava desde 23 de Maio de 2017, por despacho do Ministro da Defesa Nacional.

Carlos Perestrelo é afastado do COM na sequência das notícias, avançadas pelo DIÁRIO nas edições de 23 e 24 de Outubro, que davam conta do disparo de salvas por civis, nos torneios de golfe promovidos no Santo da Serra.

Em pelo menos duas ocasiões, civis foram convidados a dispararem uma salva (OBUS 8.8), na presença do major-general Carlos Perestrelo, que em declarações ao DIÁRIO disse não ter “autorizado nada de ilegal”. Para além dos disparos efectuados por civis, marcavam presença nos torneios, militares uniformizados em cerimónia. Um deles tocou clarim. Foram também prestadas honras que fazem parte do protocolo da Artilharia.

Confrontado com os episódios, o Estado-Maior-General das Forças Armadas decidiu, ontem, analisar com “carácter de urgência” o assunto. O Exército, por seu lado, já nomeou um Tenente-General para proceder a um processo de averiguações.

Em todos os contactos mantidos com o DIÁRIO o EMGFA fez questão de sublinhar que “a prática do uso de peças de artilharia e de militares uniformizados em cerimonial para realizar salvas em torneios de golfe, não era do conhecimento do Estado-Maior-General das Forças Armadas”.

O substituto do major-general Perestrelo deve ser conhecido em breve. Entretanto, o oficial mantém o comando da Zona Militar da Madeira, da responsabilidade directa do Exército, que ainda não respondeu às questões colocadas pelo DIÁRIO.