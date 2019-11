Mais uma baixa na vereação de Câmara de Lobos

É mais uma baixa ou se quiser mais um divórcio na vereação de Câmara de Lobos e no executivo liderado por Pedro Coelho. Depois de Vanessa Abreu sair para o IHM, agora é a vez de Graça Barros deixar a vereação câmara-lobense. O DIÁRIO sabe que a autarca social-democrata vai ingressar no IASAÚDE para poder assumir o sector da gestão financeira deste organismo.

Graça Barros antes de assumir funções políticas na autarquia era técnica na Câmara Municipal da Ponta do Sol onde ter-se-á destacado ao ponto de Pedro Coelho convida-la para pertencer à sua equipa, mais a mais, por ser natural do concelho piscatório. No entanto, existem relatos que a relação entre ambos foi ficando cada vez mais difícil ao longo dos últimos meses. O convite para o IASAÚDE chegou em boa hora.

Com esta saída, o edil é praticamente forçado a mexer no seu executivo, de resto, tal como o DIÁRIO avançara recentemente que haveria necessidade em efectuar uma remodelação na orgânica. Ganha força a entrada de Leonel Silva de chefe de gabinete para ocupar um lugar na vereação.