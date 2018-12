Mais Porto Santo reúne 80 pessoas em jantar de Natal e conta com a presença da oposição

O Mais Porto Santo congratula-se com o facto do vice-presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Pedro Freitas, o Vereador socialista Filipe Menezes de Oliveira, e o representante do Bloco de Esquerda, Tiago Camacho, terem marcado presença no jantar de Natal organizado por este movimento de cidadãos independentes, que aconteceu no último domingo, juntando cerca de 80 pessoas.

“Sempre defendemos que os interesses dos porto-santenses têm de estar à frente de tudo, mormente de ideais ou divergências políticas, por isso saudamos a presença dos nossos adversários políticos no jantar de convívio que promovemos, algo inédito no Porto Santo e que é motivo de celebração”, vincou José António Castro, líder do movimento.

Na opinião do Vereador do Mais Porto Santo, é determinante que o Executivo e a Oposição dialoguem de forma ampla no sentido de serem encontrados pontos comuns e medidas estruturantes que permitam defender o Porto Santo e os porto-santenses.

“Recordamos, por exemplo, que no último Orçamento da Câmara para 2019, avançámos com uma proposta no sentido de que fosse aprovado um pacote de medidas de incentivo à natalidade, o que acabou por acontecer, mesmo que não tenha sido possível garantir os valores que pretendíamos, mas o importante é que o projecto de incentivo à natalidade no nosso concelho foi para a frente, votado por unanimidade, pois é determinante para o futuro do Porto Santo”, recordou José António Castro, entendendo que há “batalhas comuns”, como é o caso das ligações marítimas e aéreas e não faz sentido a reivindicar individualmente o que é um problema geral.