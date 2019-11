Mais Porto Santo diz que Câmara “não pode utilizar verbas públicas ao desbarato”

O Mais Porto Santo chumbou algumas propostas apresentadas pela Câmara Municipal do Porto Santo, em reunião ordinária pública de 26 de Novembro, por considerar que “não defendiam os interesses da população porto-santense”.

O movimento de cidadãos liderado por José António Castro votou contra a proposta da 12.ª modificação ao Orçamento, que contemplava 13.500 euros para aquisição de dois veículos eléctricos que já se encontram ao serviço da edilidade porto-santense.

“A autarquia informou sempre que no final do contrato, as duas viaturas seriam entregues de forma gratuita, o que acabou por ser desmentido pelos próprios presidente e vice-presidente da Câmara, o que é sempre de lamentar”, alertou o Vereador do Mais Porto Santo, salientando que há prioridades bem mais importantes, como “dramas sociais que muitas famílias vivem e a quem devemos acudir imediatamente com tais verbas”, vincou José António Castro, referindo que os dinheiros públicos têm de ser distribuídos de forma “mais equitativa e imparcial”.

Nesta questão, exigiu que fosse retirada da ordem de trabalhos as propostas de celebração de contratos-programa com quatro associações desportivas locais, por considerar que “não iriam ser repartidas de forma justa, com base em critérios selectivos, tendo em conta os respetivos cadernos de encargos e programa de actividades”, explicou José António Castro que acusou a Autarquia de “ter esquecido a Associação de Produtores da Ilha do Porto Santo (APIPS) em relação a naturais apoios, tendo em conta o trabalho que executa”.

“Já o dissemos inúmeras vezes, que não iríamos pactuar com jogadas de bastidores ou com situações dúbias, só porque não gostamos de determinadas pessoas. Os interesses do Porto Santo e dos porto-santenses têm de estar acima de todas as quezílias partidárias e pessoais”, avisa o Vereador José António Castro.