Mais 104 empresas na Madeira com dinheiro para funcionar e investir

A cerimónia de entrega de verbas dos sistemas de incentivo ao Funcionamento e ao Investimento decorreu esta manhã no Instituto do Vinho da Madeira, na qual foram atribuídos a 104 empresas um valor global de 3,6 milhões de euros, financiados em 551 mil euros pelo Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, e 3,1 milhões pelos fundos comunitários, através do programa FEDER.

Presente na cerimónia, o líder do Executivo regional destacou que os níveis de desenvolvimento e progresso dos últimos 4 anos são para manter, “sem embarcar em conversas que não levam a lado nenhum”.

Miguel Albuquerque deixou várias notas que sustentam o crescimento económico, acrescentando que pretende que assim continue, mas além do investimento público que o seu governo tem encetado, conta com os empresários para continuarem a criar riqueza e emprego.

O governante acrescentou a sua convicção de que “podemos colocar os nossos produtos em qualquer lado do mundo”, dando exemplos do vinho Madeira, da banana e frutos tropicais, da cerveja agora também na China, da aquacultura que faz da Região a maior produtora nacional (70%) de peixe nesta condição, sem esquecer muitas tecnológicas que já trabalham para varias partes do mundo.