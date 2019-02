Maior Carnaval de sempre será para manter ou reforçar

Com uma taxa de ocupação prevista de 73%, inferior em 4 pontos percentuais a 2018 (inquérito feito aos hotéis regionais a 14 de Fevereiro), o Carnaval da Madeira deste ano será o maior de sempre em praticamente todos os indicadores.

Hoje à tarde foram apresentadas todas as novidades, 11 ao todo, que vão começar já amanhã a marcar o calendário festivo da época na capital madeirense. A festa vai prolongar-se até 10 de Março e, até lá, todos os dias haverá muito por ver e fazer, tanto para madeirenses como para turistas.

Segundo a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, uma das novidades deste ano será o aumento para 14 trupes no cortejo alegórico do próximo sábado à noite, que saem para a Avenida do Mar a partir das 20 horas. Outra das novidades deste evento será a entrega de 100 bilhetes para as bancadas para os madeirenses que queiram ir disfarçados e numa zona mais confortável para as cerca de duas horas e meia de desfile. Vão ser 1.900 foliões no cortejo com 14 trupes.

“Ao longo de uma semana e meia, a baixa do Funchal, particularmente a placa central da Avenida Arriaga, volta a ser palco de atuações musicais, espectáculos de magia, artes circenses (outra novidade), arruadas, ateliês de pintura, entre muitas outras iniciativas”, frisou.

Sob a temática do “Madeira 600 anos à descoberta da folia”, este perfila-se para ser, efectivamente, o maior cartaz de sempre do Carnaval da Madeira, evento que contará com a participação de mais de 5.200 pessoas, pelo que é um reforço também nesse particular, além da financeira, com mais 25% (450 mil euros) do que a organização do ano passado custou.

Paula Cabaço frisou que, mais do que reforçar o evento por ser, efectivamente o assinalar dos 600 anos de descoberta do arquipélago (Porto Santo terá uma trupe que será enviada para animar a festa), este será necessariamente um evento para manter a este nível ou até reforçar mais, tal como tem ocorrido com os outros eventos do calendário festivo da Madeira.