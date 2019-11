Madeirenses contribuem para o sucesso do Exército

Paulo Vaz, comandante da Zona Militar da Madeira, em regime de suplência, enalteceu “o privilégio que é deixar, em cerimónia pública, o reconhecimento, espírito de colaboração e vivência da instituição castrense, mormente do Exército, com as gentes deste arquipélago”. Acrescentou que tal facto “permite o elevado sucesso no recrutamento” e contribui “significativamente para o sucesso do apontamento, projecção e emprego do oitavo contingente nacional da Operation Inherent Resolve, Força Nacional Destacada constituída na sua esmagadora maioria por madeirenses”.

Palavras proferidas durante a cerimónia de Juramento de Bandeira que decorre na Baía de Câmara de Lobos.