Madeirenses andam menos de autocarro

De acordo com os dados apurados pela DREM, os transportes colectivos de passageiros por meio de autocarro registaram no 3.º trimestre de 2018 uma variação negativa de 2,5% nos passageiros transportados, fixando-se esta variável nos 5,8 milhões. Em termos acumulados (entre Janeiro e Setembro de 2018), foram transportados nas carreiras urbanas cerca de 12,2 milhões de passageiros, -2,7% em comparação com o período homólogo, enquanto nas carreiras interurbanas, contabilizaram-se 6,1 milhões de passageiros transportados (+2,8% que no mesmo período do ano anterior).

Entre Janeiro e Setembro de 2018 venderam-se 692 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região (+0,4% que em igual período do ano passado), sendo 91,6% para adultos, 4,8% para crianças e os restantes 3,6% para outro tipo de utilizadores (ex.: agricultores, residentes, estudantes, etc...). As receitas totais dos primeiros nove meses do ano foram cerca de 7,8 milhões de euros, correspondendo a um crescimento de 0,9% face ao período homólogo.

Segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, no 3.º trimestre de 2018, e em comparação com o mesmo período de 2017, foi registado um acréscimo de 6,6% no número de veículos ligeiros de passageiros novos (1 141) adquiridos por residentes na RAM e um acréscimo de 12,5% nos ligeiros de mercadorias novos (90). Face ao mesmo período do ano passado, contabilizaram-se em termos globais mais 88 aquisições, o que se traduziu num crescimento homólogo de 7,6%. Entre janeiro e setembro de 2018 foram registados 3 501 veículos automóveis novos, representando um acréscimo de 11,5% relativamente ao mesmo período do ano transacto.

Por sua vez, as Conservatórias da Região registaram no 3.º trimestre a transferência de registo de 4 095 veículos automóveis usados, 82,6% dos quais ligeiros de passageiros e 16,5% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 37 veículos pesados, cerca de 0,9% do total. Em comparação com o 3.º trimestre de 2017, o número de registos aumentou em 599, o que traduz um acréscimo homólogo de 17,1%. No que respeita aos primeiros nove meses de 2018, foram efectuados 10 908 registos de transferência de veículos automóveis usados, traduzindo-se numa variação homóloga de 5,2%.

Transportes aéreos - Movimento nos aeroportos da RAM decresceu 2,6% face ao mesmo trimestre do ano passado

Os aeroportos da RAM registaram entre Julho e Setembro de 2018 um movimento de passageiros na ordem dos 986,6 milhares, -2,6% face ao trimestre homólogo. Tanto o aeroporto do Porto Santo como o da Madeira contribuíram para esta quebra no movimento de passageiros, com variações homólogas negativas de 10,7% e 1,9%, respectivamente. Em termos do acumulado do ano, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM foi cerca de 2,6 milhões, resultando numa variação homóloga negativa de 1,9%. No que diz respeito à carga aérea registou-se nos aeroportos da R.A.M, no 3.º trimestre, um aumento nas mercadorias descarregadas (+6,0% que no período homólogo), contrariamente às mercadorias carregadas que apresentaram uma diminuição (-19,0%). Em termos acumulados, e em comparação com o período homólogo, manteve-se um aumento das mercadorias descarregadas (+6,0%) e uma diminuição das mercadorias carregadas (-15,0%).

Transportes marítimos – Menos passageiros em trânsito em navios de cruzeiro nos portos da RAM. Movimento de mercadorias e número de passageiros na linha Madeira-Porto Santo com um ligeiro aumento.

No domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se no 3.º trimestre deste ano 20 navios de cruzeiro entrados nos portos da R. A. Madeira, menos 7 que em igual período do ano transacto, observando-se nos passageiros em trânsito neste tipo de navios um decréscimo de 26,8%. Entre Janeiro e Setembro de 2018, entraram mais 9 navios de cruzeiros comparativamente ao período homólogo, traduzindo uma variação positiva de 8,7% no número de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro. Nos primeiros nove meses de 2018, o porto do Funchal recebeu 310 670 passageiros em trânsito, a larga maioria (90,1%) dos quais constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (42,6% do total, +19,2% que no período homólogo), a britânica (35,5% do total, sendo a variação homóloga de +4,7%) e a italiana (quota de 2,7%, -10,9% que em igual período do ano passado). Note-se ainda que o número de norte-americanos que passou pelo Porto do Funchal nos primeiros nove meses de 2018 decresceu 0,2% em termos homólogos, contabilizando-se 16 425 passageiros desta nacionalidade (5,3% do total).

Na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros no 3.º trimestre do corrente ano teve um aumento de 0,8% comparando com o mesmo período do ano anterior, fixando-se nos 307,0 milhares. A variação homóloga acumulada foi de 0,3%, representando um total de 556,5 milhares de passageiros.

A variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM no trimestre em referência foi globalmente positiva em comparação com o mesmo período do ano passado (+0,8%). Para esta variação contribuiu o aumento observado no descarregamento (+2,3%) de mercadorias, que mais que compensou o decréscimo no carregamento (-8,5%). A variação homóloga acumulada foi negativa (-0,3%), mantendo-se igualmente um aumento das mercadorias descarregadas (+0,5%) e uma descida das mercadorias carregadas (-5,5%).

De Janeiro a Setembro de 2018, registou-se a entrada de 1 427 embarcações de recreio nas marinas da Região, representando um decréscimo de 5,4% em comparação com o período homólogo. Nestas embarcações contabilizaram-se 4 402 tripulantes e passageiros, menos 682 que em igual período do ano passado.