Milhares estão a assistir esta noite ao concerto do madeirense Pedro Garcia, no segundo dia do ‘Portuguese Food Festival’ que decorre esta sexta-feira no Poeple’s Park, na capital de Jersey.

O festival decorre até segunda-feira dia 26 de agosto e muitos madeirense ansiavam por este evento que reúne, tradicionalmente, milhares de emigrantes da Região.

Este é o segundo evento mais importante que decorre na ilha do Canal.