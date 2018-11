Madeira vai ter produção de canábis

A primeira unidade de produção de canábis para fins terapêuticos na Madeira deverá estar operacional nos próximos meses. ‘Gaia Pharm’ é o nome da empresa cujo capital é detido, em maioria, por filhos de deputados madeirenses. A empresa foi constituída em Março passado no Funchal e já requereu autorização junto da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed). O tema faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, para ler na página 7.

Na rubrica ‘Lista de Espera’ desta semana, saiba que o Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP) exige a devolução de 1,1 milhões à Câmara da Calheta por causa de uma obra. Um assunto para aprofundar na página 28.

A edição de hoje conta ainda, na página 2, que a Região já recebeu 72 idosos madeirenses e residentes de fora da Europa desde que o Governo Regional ‘aderiu’ ao programa ‘Portugal no Coração’, em 2002.

O Madeira Fashion Awards, que acontece no próximo domingo no Fórum Machico, traz o DJ Corto Maltese para animar a ‘after-party’. Saiba quem são os outros artistas presentes na festa. Tudo para ler na página 32.

Quem também vem à Madeira, mas para actuar na Calheta, é Quim Barreiros. Assim como ´Heróis da TV´. Saiba do que se trata na página 33.

E na seguinte, página 34, damos conta do investimento de 3,7 milhões que o Governo Regional canalizou para a quadra natalícia. Sobre a abertura do parque de diversões, hoje, no Cais 8, leia na página 35.

Depois da Ribeira Brava e de Santana, hoje Pedro Calado segue para Santa Cruz para explicar o Orçamento da Região à população. A antevisão está na página 8 e fala sobre a ‘prenda’ que aquela autarquia pede ao Governo Regional: 5 milhões de euros relacionados com o Parque da Cancela.

Não sabemos qual será o desfecho, mas sabemos sim, na página 20, que o Governo vai injectar 800 mil no Desporto ainda este ano.

