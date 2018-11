Madeira utilizada para exemplificar elevado custo da Saúde nos orçamentos das RUP

O custo que o Orçamento da Região assume com o Sistema de Saúde foi utilizado, hoje, como exemplo à margem da XXII Conferência dos Presidentes das Regiões da Europa, que está a decorrer em Las Palmas, nas Canárias. De acordo com indicações do presidente do Governo Regional, representante da Madeira nesta reunião, o custo per capita está acima dos 1025 euros/ano, significando um valor orçamental superior a 260 milhões de euros, somente em termos de despesas de funcionamento, ou seja, sem investimento.

“Este valor, lembra a RAM, é asfixiante para um orçamento limitado como o madeirense, que tem de fazer face a tantas outras áreas de Governação”, refere em declaração enviada à comunicação social. “Ou seja, as RUP suportam sobrecustos significativos com a área da saúde, demonstráveis a qualquer momento, sendo que no caso da Madeira a dotação específica adicional é insuficiente para fazer face a esta situação”, acrescenta.

No entanto, apesar dos alertas efcetuados, a Região deixou claro que “a melhoria permanente das nossas economias e da qualidade de vida das nossas populações requer uma acção solidária e continuada da União Europeia, competindo-nos continuar a trabalhar e sensibilizar, através dos meios mais adequados, a decisão europeia”.

Tal como as restantes RUP, a Madeira defendeu hoje que a negociação do próximo Quadro Financeiro Plurianual, em que a Região está fortemente mobilizada, é a oportunidade para as nossas regiões se manifestarem e apresentarem propostas credíveis que levem à tomada de iniciativa por parte da Comissão, do Conselho e do Parlamento Europeu, que leve à revisão da proposta apresentada para o Fundo de Coesão.

A Madeira confessou-se algo desapontada com a proposta apresentada pela Comissão. “Pouco ambiciosa, porque esperávamos muito mais em matéria de Política de Coesão”, foi referenciado.