Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na manchete do DIÁRIO deste domingo saiba que a Madeira tem seis ‘reclusos’ inimputáveis.

São homens, cometeram crimes violentos e vivem numa unidade de saúde mental, em regime fechado, mas tudo pode mudar, porque a partir de Novembro deste ano as casas psiquiátricas vão estar sob uma nova lei. Duas mulheres também estão internadas com medidas de segurança, mas não surgem no registo oficial.

Já como grande mancha fotográfica o destaque vai naturalmente para o galardão que premeia a Madeira pela 6.ª vez como o Melhor Destino Insular da Europa. A gala dos World Travel Awards realizou-se ontem à noite, no Belmond Reids Palace, que serviu de anfiteatro para a entrega de outras cinco distinções a unidades hoteleiras da Região.

E hoje há final de Liga das Nações e Cristiano está pronto para ‘espremer a laranja’. Pauleta elogiou o avançado na véspera de Portugal defrontar a Holanda em jogo agendado para as 19h45 deste domingo, no Estádio do Dragão. Do relvado para o asfalto, saiba também nesta edição que Miguel Nunes venceu na Ribeira Brava e relançou a luta pelo título do Regional de Ralis.

“Madeira vai ter no tempo certo o seu hospital”. A frase pertence ao ex-ministro da Saúde numa entrevista em que não se pronuncia sobre “relação bilateral em curso”, mas diz que a nova unidade cumpre um objectivo estratégico do país.

‘Brancos e nulos ‘elegem’ 3 deputados na Região’ é a última chamada de primeira capa.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.