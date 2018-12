Madeira tem mais 11 docentes no Ensino Especial

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, assinala hoje, dia 3 de Dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído em 1998 pelas Organização das Nações Unidas (ONU), com a realização de várias iniciativas.

Neste sentido, o secretário regional de Educação participou, esta manhã, na cerimónia de assinatura de protocolos de colaboração com associações e entidades privadas, com o objectivo de “reforçar a rede de cooperação interinstitucional e, desta forma, proporcionar às pessoas com deficiência e suas famílias respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação e formação facilitadores da sua plena inclusão escolar e socioprofissional”.

“Na Região Autónoma da Madeira as políticas em matéria de Educação têm convergido para a importância do trabalho em rede e em parceria, assumindo a colaboração, a inovação e a inclusão, entre outros, como valores que norteiam o exercício das suas responsabilidades na senda da qualidade das aprendizagens e potenciadora do sucesso escolar e da inovação da qualificação pessoal, social e profissional da população da Madeira e do Porto do Santo”, sublinhou Jorge Carvalho, agradecendo aos profissionais do ensino especial “pelo trabalho fantástico” realizado.

Na Região existem actualmente cerca de 355 docentes do Ensino Especial, “mais 11 do que no ano transacto”, para cerca de 3700 utentes referenciados. A estes, refere o secretário, somam-se mais 128 técnicos (entre terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicomotoristas, psicólogos, nutricionistas, etc.).