Madeira Tecnopólo recebe 21.º Salão do Automóvel Usado

De hoje a 23 de Junho, entre as 10 e as 22h30, realizar-se-á o 21.º Salão do Automóvel Usado | Expogonfirpe, no Madeira Teconopólo, organizado pelas diversas empresas do Grupo Camacho.

Uma vez mais, o grupo reúne todo o seu stock disponível, com aproximadamente duas centenas de veículos usados pertencentes às marcas Renault, Dacia, Nissan, Seat, Honda e Suzuki.

“Sendo um dos maiores eventos da região dedicados ao mercado automóvel, conta hoje em dia com mais de 2500 Veículos comercializados nas 20º anteriores edições do salão de usados, o que revela claramente a confiança dos estimados clientes da Madeira, na adesão a este evento e nas empresas do Grupo Camacho”, refere através de um comunicado de imprensa.