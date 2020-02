Madeira sob aviso de vento forte até às 18 horas deste sábado

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), emitiu um aviso de aviso forte para a orla marítima da Madeiraa, que deverá vigorar até às 18 horas, do dia 22 de Fevereiro, sábado.

A mesma fonte revela ainda que ter recebido do IPMA, às 16:45, o aviso de sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira que significa vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, refere nota assinada por José Luís Guerreiro Cardoso, capitão do porto.