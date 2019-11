Madeira recebe II Encontro dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica a 30 de Novembro

A Madeira volta a receber, este ano, o Encontro dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica. A iniciativa, organizada pela segunda vez pela Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira (TSDTRAM), terá lugar no próximo dia 30 de Novembro, entre as 9 e as 19 horas, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

‘Do Diagnóstico à Terapêutica’ é o mote deste II Encontro, que tem por objectivo permitir a partilha de conhecimentos entre profissionais de saúde, com especial incidência nos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, contribuindo para a melhoria dos cuidados prestados aos nossos utentes.

Os temas abordados serão: ‘Compreender o AVC’, ‘Evolução das Profissões TSDT’, ‘o ABC da Neoplasia da Mama’ e ‘Temas Livres’.

O Encontro contará com a participação de 160 profissionais das áreas do Diagnóstico e Terapêutica. Confirmada está também a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, na Sessão Oficial de Abertura.

Recorde-se que a Região conta actualmente com mais de 300 profissionais, distribuídos nos Serviços Públicos e nos Privados, nos sectores da Saúde, Educação e Inclusão Social. As profissões que integram as áreas do diagnóstico e terapêutica são: Análises Clínicas e Saúde Pública, Anatomia Patológica Tanatológica e Citológica, Audiologia, Cardiopneumologia, Dietética, Farmácia, Fisioterapia, Higiene Oral, Medicina Nuclear, Neurofisiologia, Ortóptica, Ortoprotesia, Prótese Dentária, Radiologia, Radioterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Saúde Ambiental, Ciências Biomédicas e Laboratoriais, Fisiologia Clínica e Imagem Médica e Radioterapia.