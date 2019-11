Madeira recebe em Maio de 2021 conferência anual internacional dos directores prisionais

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência no Palácio de São Lourenço, o subdiretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Paulo Moimenta de Carvalho.

A audiência teve por objectivo dar a conhecer a realização da conferência anual internacional ‘Council of Europe Conference of directors of prison and probation services’, que decorrerá em Maio de 2021 na cidade do Funchal, e contará com a presença da Ministra da Justiça.

Organizada pelo Conselho de Cooperação Penológica, órgão criado pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, esta Conferência terá a duração de quatro dias, ao longo dos quais mais de 150 decisores políticos e especialistas abordarão os temas da reinserção social e da gestão dos serviços prisionais nos 47 estados membros do Conselho da Europa.

O Representante da República congratulou-se com esta intenção e manifestou a sua disponibilidade para prestar o apoio que estiver ao seu alcance.