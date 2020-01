O Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020, no valor de 1,743 milhões de euros, prevê incentivos à natalidade na ordem dos 2,6 milhões de euros, disse hoje o vice-presidente do executivo, sublinhando o reforço do ‘kit bebé’.

“Um milhão de euros é o que está previsto despender com esta política do ‘kit bebé’”, explicou Pedro Calado, durante a apresentação da proposta de orçamento, no Funchal, indicando que o apoio às famílias será de 500 euros por cada nascimento em 2020, mais 100 euros do que em 2019.

O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, estipulou também como medida de incentivo à natalidade a redução do preço das creches e jardins de infância, que deverá totalizar este ano menos 1,6 milhões de euros.

Pedro Calado destacou, por outro lado, o setor da habitação, onde estão previstos investimentos na ordem dos 12,9 milhões de euros, e apoios ao arrendamento de um milhão.

Ao nível da educação, o vice-presidente indicou que serão atribuídas bolsas de estudo no valor de 3,4 milhões de euros e apoios para aquisição de material escolar de 1,5 milhões, sublinhado ainda a afetação de cinco milhões de euros para custear viagens aéreas a estudantes madeirenses que frequentem estabelecimentos de ensino no continente.

O governante apontou igualmente como medida de apoio às famílias vários programas no setor da saúde, destacando 1,2 milhões de euros para o “+ Visão”, que financia a aquisição de óculos à população com mais de 65 anos, e cinco milhões de euros para a recuperação de cirurgias.

Para a Rede Cuidados Continuados, o Governo Regional da Madeira prevê uma verba de 12,2 milhões de euros.