“Madeira pode ser um dos locais onde a cirurgia plástica pode ser feita com recato”

O director clínico da HPA Saúde (grupo do Hospital Particular da Madeira), Paulo Sousa, reconheceu, esta tarde, na Conferência Anual do Turismo (CAT), que “o turismo médico ainda não é suficiente para alimentar hospitais” em Portugal, pois não temos preços para concorrer com países como China, Índia, Singapura ou Turquia. No caso deste grupo, os pacientes internacionais representam 35 por cento do total. Os próprios países de origem dos turistas/pacientes não facilitam os tratamentos e procedimentos médicos, designadamente colocando entraves no reembolso de despesas.

Ainda assim, Paulo Sousa entende que há áreas com potencial. “A Madeira poderá ser um dos locais onde a cirurgia plástica pode ser feita com recato”, exemplificou.