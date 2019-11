Madeira participa na 6ª reunião de consórcio do Projecto SMILE

Encontra-se a decorrer, na ilha de Texel, na Holanda, a 6.ª reunião de consórcio do projecto SMILE (SMart IsLand Energy systems). Neste encontro participam os quatro parceiros da Madeira -- ACIF, EEM, MITI e PRSMA -- que têm estimado um orçamento total de 2,4 milhões para executar as actividades candidatadas.

O encontro teve início ontem, 27 de Novembro, tendo o dia sido dedicado à análise da actividade dos primeiros 31 meses do projecto e às previsões para os próximos seis meses, com apresentações dos diversos parceiros.

Hoje, realiza-se um workshop sobre o potencial de replicação do projecto e envolvimento de ‘stakeholders’, que conta na sessão de abertura com o Mayor de Texel. Serão abordados temas como a actual situação e os principais desafios que Texel enfrenta e apresentados os casos da Madeira, Orkney e Samso, ilhas-piloto do projecto SMILE.

A reunião termina amanhã, com sessões técnicas sobre as três ilhas-piloto.

O projecto SMILE é um projecto co-financiado pela Comissão Europeia, ao abrigo do programa Horizonte 2020 (Tópico LCE-02-2016 - Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system), que teve início em Maio de 2017 e terá a duração de 4 anos, envolvendo 19 parceiros de 6 países, e conta com um orçamento global de cerca de 14 milhões de euros.

O SMILE pretende testar diferentes soluções inovadoras, tecnológicas e não tecnológicas, em três ilhas europeias (Madeira, Orkneys na Escócia e Samsø na Dinamarca), que são projectos-piloto para demonstração de redes eléctricas inteligentes, abrindo caminho para a sua introdução no mercado num futuro próximo.

As soluções são variadas e incluem integração de baterias, aquecimento, acumulação de energia hídrica, veículos eléctricos, armazenamento de energia em barcos e tarifas dinâmicas.