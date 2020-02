O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu, esta segunda-feira, 17 de Fevereiro, à abertura da conferência ‘Madeira Região Resiliente’, uma iniciativa, que decorreu no Museu Casa da Luz, no âmbito das comemorações do 38º aniversário do Serviço Regional de Protecção Civil.

Na ocasião, o líder do executivo madeirense salientou a evolução “extraordinária” dos recursos técnicos do Serviço Regional de Protecção Civil nas últimas décadas, fruto de um investimento que, no último mandato, foi superior a 20 milhões de euros.

Uma boa Protecção Civil exige milhões e milhões no investimento em equipamento, exige milhões de euros no acompanhamentos das inovações técnicas, exige investimentos colossais na formação do nosso pessoal (...) É muito dinheiro, mas o que custa muito é uma vida humana perdida num incêndio. Neste mandato que terminou, só nós Governo Regional, despendemos mais de 20 milhões de euros na Protecção Civil, afirmou Miguel Albuquerque.

Neste seguimento, assegurou que “estamos muito mais preparados do que há 10, 20, 30 anos para intervir em situações de catástrofe e, sobretudo, para prevenir os danos em situações de catástrofe” e reiterou o compromisso do seu governo “no sentido de reforçar e concretizar com maior eficácia e eficiência a nossa Protecção Civil”.

“A Protecção Civil tem de ser encarada como uma realidade, não só inerente aos bombeiros e às forças de segurança, mas como um imperativo que deve ser partilhado no dia a dia por todos os elementos da nossa sociedade”, vincou o presidente do Governo terminando com agradecimentos a “todos aqueles que nos momentos difíceis estão connosco”: Bombeiros, Cruz Vermelha, Forças Armadas, Marinha, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, GNR e EMIR.