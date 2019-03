Madeira irá exportar cerca de 40 toneladas de anona

A Madeira vai exportar, através do avião cargueiro, cerca de 40 toneladas, anunciou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, este domingo, na Festa da Anona, no Faial.

Albuquerque referiu que a anona da Madeira tem tido boa receptividade no Continente e em Espanha e anunciou ainda a aprovação de 28 novos projectos para produção de anona, destacando o trabalho da Escola Agrícola em São Vicente na formação de produtores.

O presidente do Governo terminou a sua intervenção com um “até para o ano”. “Mesmo que não esteja aqui para o ano. Mas acho que vou estar”, afirmou esperançoso.

De referir ainda que Rui Brazão foi o produtor vencedor desta 28.ª Exposição Regional da Anona que decorre, desde ontem no Faial. Uma iniciativa da casa do povo local com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, que este ano volta a apostar na artista Ágata como cabeça-de-cartaz do programa de festas.