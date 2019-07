Madeira investe mais de 16 mil euros em promoção da Região na revista Financial Times

A Região Autónoma da Madeira celebrou um contrato com o grupo Financial Times, no valor de 16 mil euros (ao qual acresce o IVA), com o intuito de adquirir serviços de publicidade para promoção da Região no grupo Financial Times, nomeadamente na revista. No total, serão cerca de 19,5 mil euros investidos em diversas publicações em papel e em formato online deste grupo britânico.

Estas acções de marketing vão decorrer ao longo do mês de Agosto de 2019 e materializam-se em publicações impressas (seis páginas), mas também em banners inseridos no site e na newsletter e até em publicações nas redes sociais LinkedIn e no Twitter.