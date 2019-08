‘Madeira em números’, nesta quinta-feira, 22 de Agosto

5 milhões

A EEM - Empresa de Electricidade da Madeira pretende investir quase 5 milhões de euros em manutenção na Central Térmica da Vitória e da Central Térmica de Porto Santo, tendo lançado um concurso para aquisição de peças e materiais para este fim, bem como para aquisição destes serviços.

4 cadeiras

O Hospital dos Marmeleiros recebeu hoje quatro cadeiras de banho cedidas pela My Klaquete, empresa que organizou, em 2018, o concurso de beleza Miss Portugal Madeira, tendo angariado 1.200 euros para uma causa social.

299 mil euros

A Festa do Vinho cresce este ano com a inclusão de mais grupos e de outros eventos no cartaz principal, que a partir do próximo domingo e até ao dia 8 de Setembro vai animar sobretudo o Funchal. O investimento total é de 299 mil euros, mais 36 mil euros do que no ano passado.

12 anos

12 anos após ter sido criada a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) finalmente é oficializada uma relação de cooperação com a Madeira, ainda que ao longo do tempo esta tenha vindo a apoiar algumas iniciativas de promoção da economia regional no estrangeiro, bem como dado apoio a empresas madeirenses que quisessem entrar em determinados mercados ou empresas que projectaram investir na Região.

18 minutos

Um inquérito da associação Deco a 1.800 clientes dos CTT revela que esperam, em média, 18 minutos para serem atendidos e que o tempo de espera é o que causa mais insatisfação.