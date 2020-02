Madeira em números desta terça-feira, 4 de Fevereiro

700

O evento ‘aCORDE!’ tem várias acções previstas, entre os dias 4 e 9 de Fevereiro. É uma iniciativa incluída na comemoração do Dia Regional dos Cordofones Madeirenses e junta cerca de 700 jovens das escolas da Região.

25

A ACREDITAR, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, conta com uma história de 25 anos dedicados de corpo e alma às vítimas da doença oncológica. Desde a sua criação, já acompanhou mais de dez mil famílias.

3.640

O Sindicato dos Professores da Madeira entregou, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), uma petição com 3.640 assinaturas, pedindo a revisão da lei da aposentação dos professores da Região.

29

Ao longo desta terça-feira as temperaturas continuaram a ‘escaldar’ e ao início da tarde, no Porto Moniz, atingiu os 29,1ºC, seguido de perto por São Vicente, com 28,0ºC.

944

As detenções por violência doméstica aumentaram 17,5% no ano passado em relação a 2018, totalizando 944. O crescimento foi mais significativo nas áreas rurais e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.