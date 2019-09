Madeira com dia cinzento e possibilidade de chuva fraca

Esta quinta-feira será cinzenta na Madeira. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Região apresentar-se-á hoje com muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa a partir da tarde.

No Funchal o cenário não será diferente, com as nuvens a marcarem o dia.

O vento será fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oes-sudoeste a partir da manhã.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC