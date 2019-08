Madeira ‘amarela’ com o tempo quente

Confirma-se a subida da temperatura máxima prevista pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que fez emitir avisos ‘amarelos’ para a persistência de valores elevados da temperatura máxima para o Arquipélago da Madeira, com excepção apenas das zonas montanhosas, até ao fim-de-semana.

Até ao início da tarde (13 horas) tanto na costa Sul como na costa Norte da ilha da Madeira metade das estações meteorológicas automáticas do IPMA registavam já valores da temperatura do ar condizentes com o ‘alerta’ amarelo para o tempo quente que se faz sentir.

Até ao início da tarde a Quinta Grande liderava no calor, com um registo de 29,3ºC (12:10).

Valor já a ‘ameaçar’ atingir a fasquia dos 30 graus (´nível’ laranja), sendo que nesta sexta-feira o IPMA previu que a máxima mais alta possa atingir mesmo os 31ºC.

Além da Quinta Grande, com o registo mais alto até a última hora, outras seis estações na costa Sul da Madeira confirmavam o tempo quente desta sexta-feira ‘amarela’ com os seguintes registos condizentes com o aviso: 28,5ºC no Funchal/Observatório; 28,2ºC no Lugar de Baixo; 27,7ºC no Monte; 28,5ºC no Funchal/Observatório; 27,2ºC em Santa Cruz/Aeroporto; 27,0ºC nos Prazeres.

O mesmo na costa Norte, com São Vicente (26,7ºC) e a Ponta de São Jorge (25,6ºC) a sentirem os efeitos das temperaturas no ‘amarelo’ para este sector da ilha.

Só o Porto Santo (25,4ºC) não registava (ainda) temperatura de nível amarelo (de 26 a 27,9ºC), o que poderá ser alcançado durante a tarde ainda assim também quente na ilha dourada. O mesmo poderá também vir a acontecer nas regiões montanhosas, com o Pico do Areeiro a chegar aos 24,1ºC neste início de tarde.

O aviso para tempo quente na Região está em vigor desde as 10 horas desta sexta-feira até às 21 horas de domingo, 18 de Agosto.