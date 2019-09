Machico organiza ‘Passeio da Memória’

É já na próxima sexta-feira, dia 20 de Setembro que a cidde de Machico irá receber o ‘Passeio da Memória’. Uma iniciativa conjunta da autarquia e da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal, que tem como objectivo central sensibilizar a população para a doença do Alzheimer.

O ‘Passeio da Memória’ percorrerá, a partir das 15 horas, as artérias da Cidade, num percurso de cerca de 1.5 Km, sendo que os interessados poderão ainda inscrever-se na Câmara Municipal de Machico, no Solar do Ribeirinho ou através do contacto 291 960 147.

A inscrição tem o valor simbólico de 2 euros, que será convertido na totalidade para a Associação Alzheimer Portugal. Serão entregues a todos os participantes T-shirts.

No mesmo dia, a Cãmara Municipal receberá também a exposição ‘Reviver Memórias’ e uma palestra dedicada à doença de Alzheimer. Será ainda colocado nos Paços do Concelho um painel ‘Machico Amigo na Demência’.