Machico oferece festa para 1.000 crianças do concelho

No âmbito das comemorações do Dia da Criança, a Câmara Municipal de Machico programou para hoje, 3 de Junho, um vasto leque de actividades para as crianças das Escolas do Concelho, no Parque Desportivo de Água de Pena (PDAP).

Pelo facto do Dia da Criança se ter comemorado no sábado, dia 1 de Junho, o Município promoveu as suas actividades esta segunda-feira.

Foram cerca de 1000 crianças, entre os 3 e os 10 anos, que estiveram em festa com várias actividades desportivas e lúdico-formativas.

Para a realização desta iniciativa, a Câmara Municipal contou com a colaboração da PSP, Bombeiros Municipais de Machico, Associação de esgrima, monitores de fitness e zumba, professores de educação física e de artes plásticas do 1º ciclo e da empresa ‘Yes I Can’ que colocou vários insufláveis à disposição das crianças.

Também houve a presença de grupos de Motards da Madeira e ainda espectáculo com palhaços.