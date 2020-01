Machico na vanguarda da educação ambiental

A Câmara Municipal de Machico marcou presença no Seminário Nacional Eco-Escolas, que teve lugar na Escola Superior da Tecnologia da Saúde, em Lisboa nos dias 17,18 e 19 de Janeiro.

Além de se ter feito representar com uma comitiva constituída por coordenadores eco escolas de diversas escolas do município, a vereadora Mónica Vieira, com os pelouros da Educação, Cultura, Juventude e Social apresentou uma comunicação num painel intitulado: “Educação para o Desenvolvimento Sustentável Municípios Parceiros.” De referir que foi o único município da Madeira a usar da palavra num seminário que contou com aproximadamente 500 participantes de todo o território nacional.

Esta foi, sem duvida, uma oportunidade para apresentar a política de educação ambiental promovida pelo município nas mais diversas áreas aproveitando as potencialidades que este concelho, com uma extensa área da Rede Natura 2000, que oferece: praias de águas cristalinas e galardoadas com Bandeira Azul, Qualidade Ouro (praia Ribeira do Natal) e Praia Acessível (praia da Banda d’Além), floresta Laurissilva, desportos de natureza, etc.

Outro aspecto considerado no fórum é o papel do município enquanto parceiro no Programa Eco-Escolas e as actividades promovidas neste âmbito: fóruns, desafios municipais, apoio técnico e logístico, participação nos conselhos eco escolas.

O município manifestou a sua enorme satisfação em apadrinhar a inclusão no projecto de grande parte das escolas do Concelho (10 instituições), situação essa que contribui de forma directa para a consciencialização ambiental da comunidade.