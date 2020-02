Localização da ETAR do Campanário contestada

O início dos trabalhos para a obra da ETAR do Campanário já dá brado. Ontem as máquinas entraram no terreno, ao lado da Escola 23 do Campanário, ao mesmo tempo que surgiu afixada placa a contestar a obra.

Hoje, acompanhados do presidente da Junta de Freguesia, alguns populares criticam a escolha do local a construir a ETAR. Acusam o governo de querer fazer a obra “nas costas do povo” por não estar afixado o cartaz de obra, habitual nas empreitadas.

“A gente não quer isto aqui” sentenciou Manuel Gonçalves, um dos contestatários.

Mesmo com as garantias dadas pelo presidente da ARM, sugerem o vale na zona Poente da freguesia, mais afastado do Calhau da Lapa, que fica logo abaixo da zona onde está prevista a construção.