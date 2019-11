Livro ‘Mala da Partilha’ apresentado esta tarde pela Cáritas Diocesana do Funchal

O Centro de Estudos de História do Atlântico acolhe esta tarde, às 18 horas, a apresentação do livro ‘Mala da Partilha – Testemunhos de Vida de Migrantes’, uma obra que resulta da campanha ‘Partilhar a Viagem’, da Cáritas Internacional lançada em 2017, pelo Papa Francisco, sob o lema ‘acolher, proteger, promover, integrar os migrantes e refugiados’.

‘Mala da Partilha’ resulta de múltiplas acções desenvolvidas a nível mundial. Em Portugal, a ‘Cáritas Portuguesa’, em associação com as Cáritas Diocesanas de Setúbal, Lisboa, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Beja e Funchal, assim como os Secretariados Diocesanos e com o apoio da Obra Católica Portuguesa para as Migrações, concretizaram o evento que teve por base uma mala, símbolo da viagem realizada pelos migrantes, que percorreu as diferentes dioceses aderentes, onde foram colocadas as cartas que contam a história da vida daqueles migrantes que deixaram a sua terra em busca de um futuro melhor.

A ‘Cáritas Portuguesa’ acabou por compilar aqueles testemunhos num livro, dando, assim, voz aos migrantes, como forma de “promover a partilha de testemunhos de imigração e de emigração como uma forma activa de combater a globalização da indiferença com a globalização do encontro”.

Na Madeira, a Cáritas Diocesana do Funchal e o Secretariado Diocesano das Migrações e Turismo, disponibilizaram-se para apoiar esta missão, através de uma sessão de apresentação do livro ‘Mala da Partilha - Testemunhos de Vida de Migrantes’.

O evento marcado para esta tarde, no Funchal, contará com a presença do Professor Eugénio da Cruz Fonseca, Presidente da Cáritas Portuguesa, do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, bem como de Graça Alves.