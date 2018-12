Lions Clube do Funchal planta duas árvores endémicas em prol do ambiente

O Lions Internacional dedica as suas actividades a cinco grandes áreas de serviços, com especial preocupação para a área do ambiente, enfrentando os desafios ambientais de âmbito local e global, plantando árvores, organizando programas de reciclagem, fornecendo água potável e limpando as comunidades para ajudar a preservar o meio ambiente para as gerações vindouras.

Neste contexto o Lions Clube do Funchal vai proceder à plantação de duas árvores endémicas, um folhado e um pau branco num canteiro, designado o Canteiro dos Lions, amanhã, dia 14 de Dezembro, às 10 horas, na Quinta Jardins do Imperador, junto à Casa Mãe.