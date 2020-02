Liga dos Combatentes recebeu visita das Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal Que Nos Une’, visitou, esta sexta-feira, o Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, que este ano celebra o seu 85.º aniversário. O Presidente Miguel Silva Gouveia e o respectivo Executivo, foram recebidos pelo Tenente Coronel Bernardino Laureano, na denominada Casa do Combatente, sediada na freguesia de São Pedro.

Este foi mais um encontro com o intuito de debater as políticas de desenvolvimento locais, e a forma como todos, em conjunto, poderão trabalhar de forma mais eficaz em nome do interesse da cidade e dos funchalenses. O Presidente referiu que a Liga dos Combatentes, “é um exemplo na acção cívica que realiza, pois continua a promover a cultura, o ensino, o trabalho e a solidariedade social junto dos seus sócios, mas também da restante população”.

Miguel Silva Gouveia considerou ainda que “não podemos esquecer aqueles que lutaram pelo nosso país, e é sempre uma honra voltar ao antigo Paiol Geral do Funchal, um local onde podemos revisitar a memória colectiva de um povo, e que carrega tanta história para a nossa cidade.”